На частині вул. Зеленої хочуть мінити схему дорожнього руху

У Львові планують змінити схему дорожнього руху на частині вул. Зеленої. Йдеться про ділянку від будинку № 64 (підприємство «Львівводоканал») до вул. Івана Франка, якою щодня користуються понад 15 тис. пасажирів громадського транспорту, а за добу там проїжджає близько 7 тис. авто. Управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР запустило опитування, щоб врахувати думку мешканців під час ухвалення змін.

В управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР зазначають, що зараз ця ділянка є некомфортною як для водіїв, так і для пішоходів та велосипедистів. Відтак, фахівці напрацювали кілька варіантів реорганізації руху.

«На цій ділянці є одна з найдавніших у місті смуг для громадського транспорту, яка від Львівводоканалу йде вул. Зеленою і вул. Франка аж до вул. Шухевича, дозволяючи пасажирам тролейбусів № 24 і № 31 та автобусів № 37, № 43 і № 46 добиратися до центру міста за передбачуваний час. Натомість у напрямі Сихова на вказаній ділянці для руху приватного і громадського транспорту є лише одна спільна смуга. Також з цієї ж смуги відбуваються ліві повороти на вул. Вагилевича. Тож від постійних заторів страждають як водії авто, так і пасажири громадського транспорту, що їдуть у напрямі Сихова», – зазначив заступник керівника управління безпеки та вуличної інфраструктури Павло Сирватка.

За даними управління, щодня цією ділянкою користуються понад 15 тис. пасажирів громадського транспорту та проїжджають 7 тисяч автомобілів, в тому числі і близько 400 рейсів автобусів та тролейбусів.

Щоб поліпшити ситуацію, посадовці розробили три нові можливі варіанти організації руху в напрямі Сихова:

Збереження однієї загальної смуги для руху в напрямі з центру зі створенням максимально можливої кількості паркомісць.

Як зазначають в управлінні, додатковою перевагою тут є можливість організувати велосмугу вздовж паркування, оскільки для паркування автівок необхідна менша ширина, ніж для смуги руху. А недоліком є те, що повільний рух громадського та приватного транспорту в пікові години залишиться.

Організація смуги для громадського транспорту на всій вказаній ділянці в напрямі з центру замість паркування.

Це прискорить проїзд і громадського, і приватного транспорту, оскільки рух відбуватиметься двома смугами а не однією, як зараз. Також по смузі для громадського транспорту буде можливий рух велосипедистів. Недоліком цього варіанту є необхідність повної ліквідації паркування на всій ділянці вулиці. Також у випадку будь-якої зупинки транспорту - для висадки пасажирів чи розвантаження вантажів - блокуватиметься одна зі смуг руху і потік машин зупинятиметься.

Організація смуги для громадського транспорту лише на ділянці від вул. Шота Руставелі до вул. Вагилевича в напрямі з центру.

На цьому відрізку спостерігаються найбільші затримки в пікові години. Також тут до вул. Зеленої примикають бічні вулиці, на яких можлива зупинка і стоянка авто.

Натомість, на ділянці від вул. І. Вагилевича до «Львівводоканалу» пропонується зберегти спільний рух авто і громадського транспорту в центральній смузі. А в правій смузі – паркування та велорух.

Додатково до будь-якого з цих варіантів пропонують ще кілька дрібних змін на окремих локаціях вул. Зеленої:

від вул. Франка до вул. Шота Руставелі, через потребу в більшій ширині смуг в повороті, неможливо організувати три смуги для руху автотранспорту або поєднати дві смуги з паркуванням. Відтак, там доцільно зберегти одну смугу до центру (для громадського транспорту), одну від центру для спільного руху, та решту простору використати як велосмугу від центру;

для зручнішої пересадки між трамваями та автобусами, доцільно перенести зупинку «Шота Руставелі» ближче до центру. Таким чином відстань до наступної зупинки «Вагилевича» збільшиться з теперішніх 250 до 350 м, натомість від попередньої зупинки «Князя Романа» буде 450 м, замість 550 м, як є зараз. Тож всі ці зупинки будуть більш рівномірно розташовані та стануть зручнішими для пасажирів. Із перенесенням зупинки також з’явиться можливість організувати кілька паркомісць у розширенні на ділянці між перехрестями з вулицями Палія та Конопницької.

У мерії зазначили, що рішення щодо можливої реорганізації руху ухвалюватимуть з урахуванням думки мешканців. Для цього управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР запустило опитування. Для участі необхідно заповнити гугл-форму, обравши один із запропонованих варіантів або внісши власні пропозиції. Форма буде відкрита до 10 квітня. Далі питання щодо можливих змін на цій ділянці розгляне міська комісія з безпеки дорожнього руху.