Організатори обіцяють незабутній день вражень, експериментів та нових знайомств

У суботу, 13 травня, у Львові відбудеться науковий фестиваль OL. Влаштують його просто неба на локації Duck's Lake.Lviv, що на вул. Стрийській, 200а. Організатори обіцяють незабутній день вражень, експериментів та нових знайомств. Серед учасників та запрошених гостей фестивалю будуть, як львів’яни, так і відомі діячі з інших міст, і навіть країн.

Концепцією фестивалю у 2023 році є гасло «Наука перемагає». Подія триватиме впродовж цілого дня з 11:00 до 19:00 години. Усі блоки обʼєднують тематики особистості, інвестицій та науки і сьогодення України. Програма фестивалю поділена на три блоки: «думай» – із публічними виступами, «створюй» – із практичними майстер-класами та «вражай» – із науковими шоу.

Відвідування фестивалю безкоштовне за умови обовʼязкової реєстрації у чат-боті.

Нагадаємо, науковий фестиваль OL у новому форматі відбудеться вже вдруге, його організатори молодіжний простір Lviv Open Lab з мережі молодіжних просторів ТВОРИ! Цьогорічний фестиваль влаштовують в межах проекту «Трамплін до рівності», що реалізується фондом народонаселення ООН в Україні у партнерстві з офісом віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні.