У центрі Львова проведуть відкритий День гуцульської культури

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 17:144140

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У центрі Львова проведуть відкритий День гуцульської культури
Під час святкування у Львові покажуть постановку гуцульского весілля

У неділю, 28 січня, у Львові проведуть День гуцульської культури. Від 14:00 усіх охочих запрошують прийти на площу перед пам'ятником Тарасу Шевченку.

«Вас чекає постановка гуцульского весілля та показ автентичної гуцульскої убирі, гуцульська коліда, концерт за участю кращих мистецьких колективів Верховинського району, виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, живопис, ткацтво, кушнірство, бісероплетіння, писанкарство), гуцульска кухня та виставка дарів природи Карпат», - повідомляють організатори.

У програмі також майстер-класи з виготовлення гуцульських речей і виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Вхід на фестиваль вільний.

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