Фестиваль розпочнеться 20 травня

У львівській філармонії з 20 до 29 травня відбудеться 41-й міжнародний фестиваль «Віртуози-2022».

Цьогоріч перед музикантами України постав виклик боронити цінності мистецтва під час війни. Тому гаслом фестивалю стало «Українські музи не мовчать».

Всі події фестивалю будуть доступні наживо та у прямих трансляціях на YouTube-каналі філармонії.

Кошти від продажу квитків буде передано на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій спрямовано на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

Вперше на відкритті фестивалю, 20 травня, звучатиме траурна заупокійна меса.

«Вибір “Реквієму” Моцарта викликаний трагічними обставинами, коли щодня гинуть мирні люди та наші воїни. Теперішнє виконання «Реквієму» за участю симфонічного оркестру «INSO-Львів» та камерного хору «Gloria» прозвучить в пам'ять всіх синів і дочок України, які полягли за нашу майбутню свободу», – розповідає директор Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика Володимир Сивохіп.

Наступний концерт 21 травня пов’язаний із символічною датою – періодом, коли в Україні відзначають День Європи. Натомість зібрані у програмі твори є виключно українськими, до того ж сучасними. Звучатимуть щойно завершений віолончельний концерт Богдани Фроляк, львівська прем’єра «Української увертюри» Богдана Кривопуста (цей твір став переможцем Всеукраїнського конкурсу увертюр-2021) та Друга симфонія Євгена Станковича.

У неділю, 22 травня, відбудуться два концерти. Під час першого піаністка Марія Бондаренко представить програму «Спомин». Її часовий діапазон охоплює два століття розвитку європейської музики. Перлиною речиталю стане музика Нестора Нижанківського. На другому концерті у виконанні Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» і Львівської національної хорової капели «Дударик» лунатиме монументальний твір «Stabat Mater» Перголезі, який завжди був у репертуарі Львівської національної філармонії під час Страсного тижня. Тепер він прозвучить в новому контексті.

Монографічний проект Оксани Рапіти та Мирослава Драгана, присвячений фортепіанному циклу з семи п’єс уславленого французького композитора ХХ століття Олів’є Мессіана, пройде 24 травня.

Звертаючись до європейської класицистичної спадщини, програма концерту 25 травня постає у двох векторах — інструментальному та вокальному. Більше яскравої театральності в музиці притаманно Бортнянському та Моцарту, більше зосередженості на особистісному –Березовському та Мислівечеку. Крім того, музика їхніх вчителів Галуппі й Мартіні створює можливість для порівняння: чи перевершили учні наставників?.

Даниною творчості Валентина Сильвестрова стане фортепіанний концерт Йожефа Ерміня 26 травня. Внаслідок повномасштабної російської агресії видатний український композитор змушений був виїхати зі своєї домівки в Києві та стати біженцем в Європі.

Розуміючи значення популяризації української музики, 27 травня Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика на чолі із відомим польським диригентом Вінсентом Козловським представить концертну увертюру «Піднесення» Олександра Шимка. Серед творів цього ж вечора невипадково у програмі з’являється інший знаковий опус, «Смерть і просвітлення» Ріхарда Штрауса. На дорозі від натхненного піднесення до духовної трансформації програма пропонує зосередитись на Другому скрипковому концерті П’єра Вісмера у виконанні відомої французької виконавиці Еви Заваро.

Традиційно, щороку Львівська національна філармонія відзначає день народження Йоганна Себастьяна Баха. З цієї нагоди 28 травня фестиваль «Віртуози» презентує програму з вершинних явищ його творчості, зіграну молодими львівськими талантами.

Попри складний час та воєнний стан в Україні, «Віртуози» зберігають свій міжнародний статус. «Іспанська серенада для України» – це дбайливо підібрана програма з п’єс класичного гітарного репертуару у виконанні РафаеляСеррале.

Під час останнього дня Фестивалю, 29 травня, одним з концертів, де виступають іноземні солісти, стане «Молитва за Україну». Пауль Ґауґлер активно підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Концерт складатиметься у двох напрямках – презентації української вокальної музики (арій, романсів, обробок народних пісень) та європейських зразків творчості німецьких та французьких авторів.

Врешті, програма останнього концерту фестивалю репрезентуватиме камерні традиції музикування, притаманні і європейській, і українській культурам. Квінтет «Форель» Шуберта стоїть на чільному місці в репертуарі різноманітних виконавців усього світу. Натомість Варіації для секстету Барвінського досі лишаються маловідомими не те що закордоном, а й в Україні. Завдяки виконанню та онлайн-трансляції творів на велику, в тому числі іноземну аудиторію, фестиваль прагне популяризувати гідні українські музичні зразки та розширювати знання про них.

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