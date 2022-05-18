У Львові та Києві покажуть найкраще українське кіно останніх років
Кінофестиваль «Нова українська хвиля»розпочнеться 19 травня
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У Львові та Києві 19 травня розпочнеться кінофестиваль «Нова українська хвиля». У «Планеті кіно» покажуть фільми, зняті з 2014 року. Покази триватимуть з 19 до 22, та з 26 до 29 травня. Кіносеанси розпочинатимуться о 18:00, щоб у глядачів була можливість доїхати додому до комендантської години.
Фестиваль засвідчує, що «нова українська хвиля» — це унікальне явище в українській культурі, яке формує сучасний кінематограф, працює з актуальними темами та намагається осмислювати важливі соціальній події та явища.
Після показу кожного фільму відбуватиметься обговорення стрічки у форматі офлайн-подкасту. Гостям стануть режисери Мирослав Слабошпицький («Плем’я»), Антоніо Лукіч («Мої думки тихі»), Валентин Васянович («Атлантида»), Наріман Алієв («Додому»), актори Марія Федорченко («Стоп-Земля»), Дмитро Сова («Черкаси»), Євген Ламах («Черкаси») та багато інших.
Фестиваль складатиметься з двох секцій. Перша – «Кіно наших днів», яка присвячена соціальному кіно. В межах цієї секції покажуть соціальну драму «Плем’я» (2014 рік), ліричну комедію «Мої думки тихі» (2020 рік), соціальну комедію «Герой мого часу» (2018 рік) та підліткову драму «Стоп-Земля» (2021 рік).
Друга секція – «Люди війни». Вона присвячена розкриттю війни між Росією та Україною, починаючи з окупації Криму у 2014 році і завершуючи проекцією перемоги України у війні. У програмі секції чотири драми: «Черкаси» (2019 рік), «Додому» (2019 рік), «Погані дороги» (2020 рік), «Атлантида» (на головному фото, 2019 рік).
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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