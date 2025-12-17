До фіналу змагань увійшли 12 найкращих школярів

У львівському центрі національно-патріотичного виховання у Стрільниці відбувся фінальний етап «Перегонів на FPV-дронах» серед школярів. Про це 17 грудня 2025 року повідомив мер Андрій Садовий, назвавши трьох переможців.

«Я не знаю, хто більше в захваті: діти, які беруть участь в змаганнях, чи, наприклад, я особисто. Точність маневрування – вражає. Діти змагаються, хто краще оперує FPV-дронами. Сьогодні тут кращі з кращих», – сказав Андрій Садовий.

На фейсбук-сторінці «Освіта Львова» повідомили, що до фіналу змагань увійшли 12 найкращих школярів – вони перемогли на відбіркових етапах, у яких загалом взяли участь близько 100 учнів 5–11 класів.

Переможці:

золото – Владислав Орехівський із СЗШ №34 імені Маркіяна Шашкевича;

срібло – Максим Гулька із ліцею «Оріяна»;

бронза – Олег Танчин із СЗШ «Лідер».

Фото Юлії Олексин

Школярі отримали цінні подарунки від компанії SkyFall:

1 місце –пульт, FPV-окуляри та фірмовий мерч;

2 місце – FPV-окуляри та мерч;

3 місце – пульт і мерч.

SkyFall – один із найбільших виробників військових технологій в Україні. Саме їхні дрони – легендарний бомбер Vampire («Баба-яга»), FPV-дрони Shrike та перехоплювачі шахедів P1-SUN – щоденно захищають Україну та вже знищили ворожої техніки на понад 4 мільярди доларів.