Із 3 до 6 квітня у Львові проходитиме 5-й фестиваль кіно про музику та культуру Intro, який організовує KyivMusicFilm. Крім Львова покази пройдуть у Києві та Дніпрі. Повну програму фестивалю можна побачити за посиланням.

Цьогоріч у програмі фестивалю – фільми, що досліджують вплив глобальних соціальних змін на життя і творчість.

«Віднаходження власної ідентичності, реакція на радикальні трансформації та смілива й бунтівна відповідь умовам часу, які диктує світ навколо, – те, з чим зіштовхуються герої стрічок, і те, що хвилює кожного з нас», — коментують організатори.

Фільми, які варто подивитися під час фестивалю, уже встигли побувати на престижних майданчиках та отримати нагороди.

Що покажуть у Львові

«Енніо»

Режисер, Джузеппе Торнаторе, 3 квітня

Енніо Морріконе у дитинстві мріяв стати лікарем, але батько переконав його зайнятись музикою, і світ побачив (та почув!) одного з найвидатніших композиторів ХХ століття. Цей документальний фільм – триб’ют продуктивному італійцю, який за своє життя написав понад 500 саундтреків, і чий радикальний новаторський підхід до створення музики назавжди змінив те, як звучать фільми сьогодні.

Джузеппе Торнаторе, який сам співпрацював з Морріконе не над одним фільмом (зокрема – над «Новим кінотеатром Парадізо»), встиг взяти інтерв’ю у композитора до його смерті у 2020-му. Ці розмови, разом з коментарями Клінта Іствуда, Брюса Спрінгстіна, Квентіна Тарантіно та інших, сформували основу документальної стрічки, де центральна роль відведена самій музиці, якою жив і дихав Енніо Морріконе.

«Правило двох стін»

Режисер: Девід Гутнік, 4 квітня

Фільм показує погляд на війну очима українських митців, які залишаються у своїй країні, перетворюючи мистецтво на зухвалий акт перед обличчям агресії. За допомогою живої музики, живопису та вуличного мистецтва кінострічка висвітлює психологічні труднощі — зокрема, як творити, реагувати на війну та чинити їй опір, дотримуючись ритмів щоденного життя. Стираючи межі між тим, що видно перед і за камерою, фільм досліджує, як це — робити кіно під час повномасштабного вторгнення. У фільмі взяли участь львівські митці. Картина брала участь у фестивалі «Трайбека» та в Одеському міжнародному кінофестивалі.

«Крик моєї крові: Історія Gogol Bordello»

Режисери: Нейт Поммер, Ерік Вейнріб, 5 квітня, на головному фото

Коли суверенітет та культурна ідентичність України перебувають під загрозою, панки з Gogol Bordello використовують свою музику як гасло. Через неопубліковані фото- та відеоархіви, які охоплюють два десятиліття, «Крик моєї крові: Історія Gogol Bordello» описує епічну подорож Євгена Гудзя, фронтмена гурту і чудового оповідача. Ром, народжений в Україні, емігрував з родиною до США після Чорнобильської катастрофи. Тепер, після років вигнання демонів через власну музику, він повертається додому, щоб зіткнутися з найбільшим з них. Це дикий панк-рок-документальний фільм, який буквально вибухає на екрані.

«Дагомея»

Режисерка: Маті Діоп, 6 квітня

У 1892 році французькі колоніальні війська викрали та вивезли художні артефакти із західноафриканського королівства Дагомея. Майже 130 років потому 26 предметів мистецтва, які перебували у музеї в Парижі, нарешті повертаються додому, у сучасний Бенін. Фантазійна документальна робота французької режисерки сенегальського походження Маті Діоп працює з темами ідентичності, коріння та історичної справедливості. Стрічка здобула «Золотого ведмедя» на цьогорічному Берлінале.