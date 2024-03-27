Андрій Антонищак був народним депутатом від БПП

У Львові у віці 54-роки раптово помер колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка, засновник громадської організації «Я ­­– львів'янин» Андрій Антонищак.

«День розпочався важко: відійшов у вічність Андрій Антонищак , майданівець, народний депутат 8 скликання, боєць батальйону Кульчицького, полковник нацгвардії, справжній лемко», – повідомила вранці 27 березня нардепка Софія Федина.

Причину смерті Андрія Антонищака нардепка не уточнила.

Андрій Антонищак був засновником громадської організації «Я – львів'янин», яка відстоювала інтереси дрібних підприємців, власників МАФів. Брав участь у діяльності партії Громадський рух «Народний контроль», а у 2014 році був обраний до Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

Нардеп був співзасновником скандальної ГО «Українська спілка учасників АТО» («УСУ АТО»), учасники якої влаштовували акції проти міського голови Львова Андрія Садового.

Влітку 2017 року у Кам'янка-Бузькому районі поліцейські зупинили автомобіль, яким у нетверезому стані керував Андрій Антонищак. Він відмовився проходити експертизу на алкотестері, а його алкогольне сп'яніння підтвердили два свідки. Згодом суд закрив цю справу у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

З 2020 року Андрій Антонищак служив в Національній гвардії старшим офіцером планування та застосування військ в охоронних заходах.