Парастас за померлим відбудеться у Гарнізонному храмі 25 січня

У Львові вранці в суботу, 22 січня, раптово помер волонтер Кость Миско. Про це повідомила його дружина Оксана Змієвець, а також волонтерка Валентина Полончевська.

Причина смерті волонтера наразі не повідомляється. За словами друга Костя Миска Івана Савицького, він помер не від коронавірусної хвороби.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї Держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть – приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав, та для його рідних людей», – ідеться також в дописі на сторінці Миротворці України.

Костя Миска поховають 25 січня, у вівторок, у його рідному селі Бринці Загірні, що за 40 км від Львова. Перед тим у Гарнізонному храмі Львова відбудеться парастас за померлим, початок – о 9:00. Родина просить не приносити на похорон пластикові вінки і квіти.

Охочі можуть допомогти дружині Костя Миска Оксані Змієвець коштами на поховання: номер картки – 5457082226870181.