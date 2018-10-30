У Львові реставрують п'ять балконів із консолями у вигляді слонів

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Балкони зі слонами отримають нове життя. У будинку на вул. Івана Франка, 90, що розташований навпроти Стрийського ринку у Львові, за кошти міського бюджету реставрують п'ять балконів.

Будинок – пам'ятка архітектури у стилі сецесії, який збудований ще у 1910 році. Колони та самі балкони, прикрашені оригінальними декораціями у вигляді слонів, були в аварійному стані.

Місто виділило на реставрацію понад 300 тис. грн. Та коли почались роботи, з'ясувалось, що потрібен глобальніший ремонт. Тож повна реконструкція балконів на вул. Франка, 90 обійдеться удвічі дорожче.

Завершити реставрацію балконів мають до кінця року.

«Ці консолі були потріскані, арматура виглядала назовні і руйнування продовжувались. Проектна документація була розроблена минулого року, але, коли виставили риштування і подивилися на фактичний стан, з’ясувалося, що він набагато гірший. Просто треба було виливати нову плиту, бо вона була тріснута», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

До слова, цьогоріч також будуть відреставровані балкони в будинках за адресами: вул. Рутковича, 69 (4 балкони), вул. Фредра,4а (6 балконів), вул. Фредра,4 (6 балконів), вул. Галицька,1 (6 балконів), вул. Коперника,44 (3 балкони), вул. С. Бандери, 35 (3 балкони), вул. Зелена, 6 – Шота Руставелі, 2 (12 балконів), пл. Григоренка – вул. Менцинського,2 (9 балконів).