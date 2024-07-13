У львівському парку Боднарівка розквітло латаття – водна багаторічна рослина з плаваючим листям. Про це повідомило управління екології міськради Львова. Вранці бутони латаття спливають на поверхню і розкриваються, а до вечора квітки закриваються і опускаються на дно. Час життя квітки – близько 4 днів, нові бутони з'являються кожні 4-5 днів. Яскрава квітка латаття приваблює бджіл та комах, які запилюють їх, а листя – сховище для рибок та інших водяних мешканців (фото Оксани Луцко)