У Львові самовільно встановили пам'ятний знак Героям УПА, щоб унеможливити будівництво АЗС

Активісти самовільно встановили і освятили пам'ятний знак Героям УПА

У четвер, 14 червня, у скверику на перехресті вулиць Героїв УПА-Кульпарківська кілька десятків активістів встановили пам’ятний знак Героям УПА. Однак дозвільних документів на ці роботи активісти не мали. Про це повідомив керівник Львівської міської організації Народного руху України та один із організаторів акції Ігор Мартинюк.

У рамках цієї акції громадські діячі написали звернення міському голові Львова з проханням встановити у подальшому в цьому скверику меморіал героям УПА.

«Львівська міська організація НРУ надіслала заяву та загальне звернення представників територіальної громади, що проживають в районі вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, а також таких відомих громадсько-політичних діячів, що підписалися під вимогою негайного припинення всіх організаційних дій щодо будівництва автозаправки на земельній ділянці з тимчасовою спорудою зруйнованого колишнього фонтану, у скверику між вулицями Героїв УПА та Кульпарківською та зведення у цьому сквері, більш значимішого, ідейного об'єкту для нашого міста і всієї України - монументу у вигляді пам’ятного меморіального знаку на честь Героїв Юнаків ОУН та Юнацтва УПА», - написав у Facebook Ігор Мартинюк.

Автозаправку, про яку йде мова у зверненні активістів, планує будувати компанія «ОККО». Це мала би бути перша у Львові заправка зі 100% самообслуговуванням. Для будівництва цієї АЗС мають зрубати 12 дерев, проте компанія «ОККО» заявила про готовність висадити натомість вдвічі більше дерев.

Пам'ятний знак встановили біля непрацюючого фонтану колишнього заводу «Кінескоп» (фото Ігоря Мартинюка та Сергія Хараху)

Серед громадських діячів, які поставили підписи під зверненням до міського голови, представники представники Львівської міської організації Народного руху України, товариства «Просвіта» ім. Шевченка, «Надсяння», «Союзу Українок», «Українського товариства імені Т. Шевченка» тощо.

Після збору підписів за допомогою спецтехніки активісти встановили пам'ятний камінь, який освятив священик. Ігор Мартинюк уточнив ZAXID.NET, що кошти на пам'ятний знак зібрали активісти власними силами, і його вартість становить 4,6 тис. грн. Дозволів на встановлення пам'ятного знаку активісти, за словами Мартинюка, не отримали. Аби пам'ятний знак не знесли як незаконний, його постійно охоронятимуть учасники акції.

У прес-службі Львівської міської ради ZAXID.NET теж зазначили, що жодних звернень на погодження встановлення пам'ятного знаку на перехресті вулиць Кульпарківська-Героїв УПА до мерії не надходило.