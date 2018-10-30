У Львові шестирічна дитина отруїлась чадним газом

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:163930

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Вночі 30 жовтня у Львівську дитячу клінічну лікарню шпиталізували шестирічного хлопчика. Він отруївся чадним газом.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився о 01:07 на вул. Шопена, 8. Хлопчика 2012 року народження поклали в обласну дитячу клінічну лікарню у стані середнього ступеня важкості. Кількість карбоксигемоглобіну в організмі встановлюється.

Його батьки не постраждали і від шпиталізації відмовились.

Ще один випадок отруєння чадним газом трапився у с. Плав’є Сколівського району. У власному будинку, який опалюється пічкою, отруїлася 35-річна жінка. Її у стані середнього ступеня важкості шпиталізовано в Сколівську ЦРЛ.

Обставини події з’ясовуються.

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