У Львові синоптики прогнозують ожеледицю

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 16:433080

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у середу, 27 грудня, на у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця, слабкий туман. Без істотних опадів. Вітер південний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с.

Температура повітря вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла. Мерія закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху.

У четвер, 28 грудня, синоптики прогнозують вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 0-5ºС тепла, вдень 5- 10ºС тепла, без істотних опадів.

29 грудня буде хмарно, очікується дощ з переходом в мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби становитиме 0-5ºС тепла.

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