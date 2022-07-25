Львівська філармонія розташована на вул. Чайковського, яка теж підлягає декомунізації

У понеділок, 25 липня, розпочалося голосування за нові назви для 25 вулиць Львова. Це вже другий етап опитування громадської думки, голосування триватиме до 1 серпня. Ті варіанти відповідей, що наберуть найбільшу кількість голосів, комісія врахує при затвердженні нових назв. Остаточне рішення – за депутатами Львівської міської ради.

Зараз львів’янам пропонують проголосувати за нові назви для таких вулиць: Сергія Боткіна, Олексія Венеціанова, Михайла Врубеля, Софії Ковалевської, Володимира Комарова, Коряцька, Миколи Лобачевського, Степана Мельничука, Дмитра Мендєлєєва, Ігоря Михальчука, Івана Павлова, Василя Перова, Кіндрата Рилєєва, Петра Чайковського, Петра Шеремети, Олександра Засядька, Володимира Філатова, Івана Айвазовського, Льва Жемчужникова, Братня, Визвольна, Металістів, Переможна, Олександра Шумського, Заводська.

«Іменами видатного письменника-фантаста Станіслава Лема та громадського і культурного діяча Маркіяна Іващишина у Львові назвуть площі. Зараз обговорюємо, які саме», — зазначив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, який очолює робочу групу із перейменувань вулиць у місті.

Обрати свій варіант назви вулиці можна за посиланням.

Загалом в межах Львівської територіальної громади перейменують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи Радянським Союзом. 30 червня депутати ЛМР затвердили перші нові назви вулиць. Міськрада нагадує, що після перейменування вулиць мешканцям не потрібно відразу змінювати документи. Це повинні зробити лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.