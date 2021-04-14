Серед об’єктів сакральні споруди, які у Львові цього року відреставрують, — фасади пам’яток, дахи келій чи капличок. Також міське управління охорони історичного середовища продовжить великі об’єкти, які не закінчили торік.

Наше місто, яке багате на пам'ятки, претендує на участь у програмі від Мінкульту «Велика реставрація». Туди подали, зокрема, оновлення органного залу, огорожі і прибрамні будівлі палацу Потоцьких на Коперника. Також потребує реставрації дах театру Марії Заньковецької. На що саме держава виділить гроші, поки що не відомо, міністерство лише прийняло заявки до розгляду.

А от гарнізонний храм Святих апостолів Петра і Павла на вул. Театральній у риштуванні ще з минулого року. Реставратори каменю зараз працюють біля головного входу. Очищають його від старих нашарувань. Кажуть, чого тут тільки не застосовували в минулому. Видно, що тоді не знали правильних технологій. Бо є і клей для плитки, і неякісний цемент. Під ними гірська порода не дихає.

«Порівнюючи зі звичайною сумішшю цементу, тут застосували просто супер глянц цемент, який дуже важко відбити. Він із крихтою мармуровою і потрібно дуже багато зусиль. Моє завдання забрати ті всі вставки, ті всі розчини, тому що вони дуже шкодять каменю», – говорить реставратор каменю Остап Попович.

Після цього реставратори забиратимуть солі, зміцнять камінь спеціальними розчинами та його відновлять. А ще відреставрують втрачені елементи на фасаді. Завершити роботу мають вже до кінця року. Львів’яни ще таким не бачили цей храм. А от на вулиці Стецька, 4 ще до літа мають встигнути відновити балкони та зовнішній вигляд будинку. За роботу взялись два тижні тому. Вже встигли очистити стіну, еркер та балкони. А от із фасадом треба буде ще побавитись.

«Коли поставили це риштування, дуже капітально дослідили, що є дуже багато моментів, які втрачені. Це є всі карнизи втрачені. Карнизи потребують дуже капітальних вкладень», – каже виконавець робіт на вул.Стецька,4 Ігор Возняк.

Працює тут семеро реставраторів, які витягують карнизи. Щоб один вийшов ідеальним, потрібно затратити хоча б три дні.

«Ставимо рейки, щоб рівненько було, потім беремо шаблон, підкидаємо розчин і підтягуємо раз-другий-третій-четвертий, поки не буде гладеньке», – пояснює реставратор Степан Карапата.

З минулого сезону ще в роботі фасад будинку колишнього страхового товариства «Дністер». Тут також відновлюють карнизи, ліпнину і обрамлення вікон. Роботи стільки, що завершать усе аж наступного року.

А от цьогоріч у місті мають відреставрувати фасади двох будинків на площі Ринок, дах каплиці Успенської церкви. Загалом 44 об’єкти. Сподіваються, що грошей вистачить, втім від допомоги благодійників та грантів не відмовлятимуться.

«Хоч ми маємо 50 млн на пам’ятки, це не означає, що ми їх всіх отримаємо, тому що ми бачимо, як зараз виглядає ситуація в місті, в країні. Будемо намагатися всіляко отримати ще дофінансування. Нам вже відомо, що буде якась сума від інституту Polonika. Вони нам поможуть в реставрації тих, об’єктів, які ми собі запланували», – говорить начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

За грантові кошти Євросоюзу оновлять площу Коліївщини. Також місто продовжить із мешканцями програму співфінансування ремонтів вікон, брам та балконів. А з цього року ще й сходових маршів і декоративних елементів.

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