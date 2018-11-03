У Львові стартував всеукраїнський турнір з регбі

СпортСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:28810

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На вихідних, протягом 3-4 листопада, п’ять регбійних команд змагатимуться за «Молодіжний кубок України». Змагання відбуваються на львівському стадіоні «Юність». Вік гравців від 17 до 21 року.

За кубок змагаються: збірна Донецької області РК «Твердий знак», «ДЮСШ-2-Станіславів» м. Івано-Франківськ, «ДЮСШ-4» м. Рівне, «Універ-ТНЕУ» м. Тернопіль. Львів репрезентує команда студентів Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного. Фінал турніру 4 листопада.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

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