У Львові стартує масштабна освітня програма про сучасний театр «The Black Box»

Лекції та воркшопи проведуть в мистецькому центрі «Фабрики повидла»

У вівторок, 28 травня, у мистецькому центрі львівської «Фабрики повидла» почне діяти масштабна освітня програма про розвиток сучасного театру під назвою The Black Box. За задумом організаторів програма зорієнтована не лише на професійних театральних діячів, а й на дослідників, аматорів та шанувальників мистецтва.

«Наша програма розпочнеться циклом лекцій, однак не обмежиться лише цим форматом. Впродовж 2019-2020 рр. ми плануємо воркшопи, спільні перегляди яскравих зразків сучасного театру та панельні дискусії зі гостями з усього світу», – розповів куратор програми Богдан Грицюк.

Навчальну програму 28 травня відкриє лекція театрознавиці та історикині театру Майї Гарбузюк «Хто ми? Український театр від 1819 до 2014 рр. Неакадемічна версія». Лекція розпочнеться о 19:00 у Jam Factory Infopoint на вул. Механічній, 1.

Цикл лекцій 13 червня продовжить культурна менеджерка Вероніка Склярова із темою «Дно класичного театру. Що таке театр сучасний?». 26 червня відбудеться лекція літературознавиці та літературної критикині Ганни Улюри «Перші драматургині: чому їх так легко забули?». Повномасштабний запуск програми організатори обіцяють у вересні 2019 року.