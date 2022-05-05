У четвер, 5 травня, Львові відкрили кризовий центр допомоги вагітним жінкам. У цьому центрі для вагітних жінок будуть проводити безкоштовні консультації та навчання. Заклад працюватиме на вулиці Личаківській повідомила прес-служба ЛМР.

У кризовому центрі для вагітних пропагуватимуть традиційні родинні цінності. Розповідатимуть про щасливе материнство, відповідальне батьківство та партнерство.

«Центр спеціалізується на питаннях проблеми зниження рівня народжуваності, запобіганню абортам та їх наслідкам. Ми надаватимемо психоемоційну підтримку майбутній матері, а робота із спеціалістами спрямована на допомогу жінкам із незапланованою вагітністю та сім’ям, які переживають трагедію передчасної втрати дитини (завмирання, викидень, захворювання)», – розповіли у Львівському міському центрі соціальних служб «Між нами».

Для молодих матерів у центрі організовуватимуть навчальння про те, як правильного доглядати за малюком, розкажуть про правила гігієни, навчать як будувати гармонійні відносини з партнером та як вести домашні фінанси.

До створення центру долучилися ГО «Збережи життя» та міський центр соціальних служб. Кризовий центр для жінок працюає за адресою – вулиця Личаківська, 47.