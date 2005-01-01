У Львові створили мобільну службу для ремонту дитмайданчиків

Якщо мешканці хочуть, аби поломку усунули швидше і без бюрократії, вони можуть замовити платну послугу

У Львові запустили роботу мобільної ремонтної служби, що виїжджатиме на виклики жителів міста щодо неналежного стану дитячих майданчиків. Ця служба працюватиме на базі комунального підприємства «Спортресурс».

Як розповів у коментарі ZAXID.NET керівник ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій, ремонтна служба надаватиме послуги на платній та безкоштовній основі. Аби поломку на майданчику відремонтували безоплатно, мешканці мають звернутись до районної адміністрації або відповідного ЛКП.

«Люди звертаються в адміністрацію або в ЛКП, а вони вже зв’язуються з нами, укладають договір, і ми починаємо надавати послуги», - розповів він.

Натомість, якщо мешканці хочуть обійти бюрократичні моменти і пришвидшити початок ремонту, вони можуть звернутися до ремонтної служби напряму. Тоді ці послуги будуть платними.

«Якщо мешканці не хочуть чекати, поки адміністрація вирішить всі бюрократичні процеси з нами, поки ми їм виставимо кошторис і угоду, то вони могли би скластися коштами і замовити ремонтну послугу – це було би простіше і швидше для всіх», - пояснив Ігор Самотій.

Зараз у ЛКП «Спортресурс» є два автомобіля для надання ремонтних послуг – вантажний та вантажно-пасажирський, які підприємство закупило у 2017 році за 800 тис. грн кожен. Ігор Самотій зазначає, що на перший час цього буде достатньо, а якщо попит на послугу зростатиме, закуплятимуть додаткову техніку. Усі інструменти, необхідні для ремонт майданчиків, «Спортресурс» теж має.

Ігор Самотій додав, що районні адміністрації також можуть замовити послуги з ремонту у приватних підприємств. Проте, наголосив він, ремонтом майданчиків мало хто займається, оскільки це неприбутково.

«Тому це більш соціальний проект, щоб ми свою управлінську роботу могли довше підтримувати в належному стані», - сказав він.

Прайсу на послуги мобільна ремонтна група не має – у кожному випадку складається індивідуальний кошторис. Звернутися до ремонтників можна за телефонами: 032-254-60-78 та 097-844-63-93.