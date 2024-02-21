Охочих подарувати дітям родинне тепло, запрошують звертатися в управління «Служба у справах дітей»

У вівторок, 20 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про створення ще однієї прийомної сім'ї, яка взяла на виховання 13-річного хлопця. Тепер дитина, позбавлена батьківського піклування, матиме маму, тата та старшого брата. Про це повідомили у Львівській міській раді.

В управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради розповіли, що досі хлопець перебував у центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні».

«У нас особливий привід для радості. Адже це хлопець-підліток, а дітей такого віку не так охоче приймають у родини, як маленьких. А підлітки також дуже потребують любові, турботи та родини. Не бійтесь прийняти у своє серце дійте трішки старшого віку, адже вони так сильно чекають на маму і тата», – розповів керівник управління «Служба у справах дітей» міста Володимир Фридрак.

Це вже 17 прийомна сім’я у Львівській громаді. Також функціонують 11 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Охочих подарувати дітям родинне тепло, запрошують звертатися в управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради за телефоном: +38 (032) 297-58-83.