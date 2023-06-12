Оксен Лісовий та Степан Веселовський підписують меморандум

У понеділок, 12 червня, Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю із львівським ІТ-кластером, за яким модернізуватимуть навчальні програми та залучатимуть українських студентів до практики. А ще IT кластер створить у Львові дослідний центр для студентів інженерних спеціальностей.

За домовленістю, співпрацю розвиватимуть у таких напрямах:

розроблення нових навчальних програм у сфері ІТ і оновлення наявних;

можливості для студентів із проходження практики у провідних ІТ-компаніях;

запуск дослідного центру з лабораторіями для навчання та практики, у якому студенти, науковці, майбутні підприємці зможуть додатково вчитися, працювати над власними проектами та стартапами, слухати лекції та розвивати навички ведення бізнесу.

«Інновації та технології – саме те, чого потребує освіта сьогодні. Світ дуже динамічно розвивається, і завдання системи освіти – швидко знаходити ефективні відповіді на виклики. Для цього маємо об’єднувати зусилля з усіма потужними стейкголдерами», – повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Львівський ІТ-кластер налічує близько 270 компаній. Він активно працює зі школами, профтехами та університетами. Це допомога у трансформації змісту техосвіти, а також підтримка з модернізації освітнього простору.

«IT кластер вже понад 7 років модернізує бакалаврські програми у межах проекту IT Expert спільно з IT-компаніями. Понад 4500 студентів вже навчаються на 19 оновлених освітніх програмах у 4 університетах Львова. Вони з першого курсу створюють власні проекти під керівництвом менторів та викладачів, фахівців з техсфери. Кластер має досвід та експертизу, які допоможуть ефективніше впроваджувати реформи. У межах проекту Vo-Tech School у львівському ВПУ №29 команда спільноти оновила програму “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”», – повідомили у львівському IT кластері.

Також Міністерство освіти і науки України підтримало створення львівським IT кластером дослідного центру для студентів інженерних спеціальностей у Львові, де вони зможуть працювати над власними проектами та стартапами. Для цього облаштують сучасні лабораторії для міжсекторальних досліджень і простори для лекцій та майстер-класів.