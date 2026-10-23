Залізничний районний суд Львова виніс вирок Олександру Кулаку за розбійний напад у магазині «Овочі та Фрукти». Чоловік зайшов до магазину, почав стріляти у полицю та вимагав гроші, але злякався погроз продавчині. За скоєне суд призначив йому 5 років ув’язнення, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на 3 роки.

За матеріалами справи, інцидент стався 17 травня 2026 року близько 18:00 в магазині «Овочі та Фрукти» на вул. Кульчицької, 4 у Львові. Чоловік у балаклаві та з пневматичним пістолетом зайшов до магазину, вистрілив в полицю з продуктами та вимагав гроші з каси. У відповідь продавчиня почала погрожувати, що викличе поліцію, після чого грабіжник втік.

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У суді обвинувачений визнав повністю вину, щиро розкаявся, відшкодував шкоду та просив суворого його не карати через стан здоров’я. Суддя Андрій Кирилюк визнав Олександра Кулака винним у розбої (ч. 4 ст. 187 ККУ) та призначив 5 років ув’язнення без конфіскації майна, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на 3 роки. Також суд зобов’язав зі застави у розмірі 302,8 тис. грн перерахувати 100 тис. грн на ЗСУ. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів.

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