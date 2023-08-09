Ідея одночасного проведення фестивалю у Кракові та Львові належить засновнику оркестру «Віртуози Львова» Сергію Бурку

У двох містах в Україні та Польщі незабаром стартує фестиваль партнерства й солідарності «Музика у старому Львові та Кракові». Цьогорічний міжнародний фестивальний проект буде ювілейним, десятим й триватиме з 15 до 31 серпня.

Вперше фестиваль «Музика у старому Львові» стартував у серпні 2014 року в партнерстві з відомим та авторитетним в світових, зокрема європейських музичних колах, польським фестивалем з півстолітньою історією «Музика у старому Кракові2. Вже десять років всупереч непростим обставинам (2014 –вторгнення росії; 2019-22 роки – пандемії Covid-19; 2022-23 – повномаштабна війна в Україні) фестиваль обʼєднує міста та їх мешканців.

Ідея одночасного проведення фестивалю у Кракові та Львові належить народному артистові України, засновнику академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» Сергію Бурку. Цю ідею з ентузіазмом підтримали засновник і директор Краківського фестивалю Станіслав Галонський та український диригент, народний артист України, лауреат Національної премії Тараса Шевченка професор Юрій Луців.

Дуже особливою є формула, яка була закладена в основі концепції фестивалю. Йдеться про виконання знаними солістами та колективами шедеврів світової класики у храмах, історичних та пам'ятних місцях, ознайомлення з особливою атмосферою історико-архітектурних пам'яток європейської культури та історії Львова і Кракова, доступність.

Постійними учасниками Львівського і Краківського фестивалів стали камерний оркестр «Віртуози Львова» (керівник Сергій Бурко), камерний хор «Глорія» (керівник Володимир Сивохіп), «Collegium Zieleński», «Krolewski Rorantysci» (керівник Станіслав Галонський). Неодноразово в фестивальних концертах брав участь Маріупольський камерний оркестр «Ренесанс» (керівник Василь Крячок). Також учасниками є симфонічний оркестр Краківської Бетховенської Академії (диригент Тадеуш Стругала), Івано-Франківський та Рівненський камерні оркестри, Белфастський філармонічний хор, Галицький камерний хор, Ельжбета Стефанська (клавесин, Краків), Наталя Свириденко (клавесин, Київ), скрипалі: Богдана Півненко, Євген Кострицький, Лідія Шутко, Остап Шутко, альтисти: Валентина Пришляк, Андрій Савич, органісти: Олена Мацелюх, Роман Перуцький (Польща), Владислав Шиманський (Польща), Петер Плани (Чехія), Гейл Арчер (США), Оксана Рапіта (фортепіано), Андрій Карпяк (флейта), Лукаш Длугощ (флейта, Краків), солісти – Маріанна Лаба, Софія Соловій, Наталія Дитюк, квартет «Дудаліс», Софія Іванова (музикознавець) та багато інших відомих музикантів.

Проект має багато досягнень. Зокрема, у межах фестивалю у Львові та Кракові відбулася прем'єра опери Дмитра Бортнянського «Сокіл» (керівник Наталя Свириденко), реалізовано багато цікавих та ексклюзивних проектів: «Органна майстерня Яна Слівінського», «Нова квадромузична система», «Музика у княжому Львові», «Музична історія Львова» (брати Доплери, Кароль Ліпінський), «Три Моцарти», «Кавова кантата» та низка інших.

Повну програму 10-го міжнародного фестивального проекту «Музика у старому Львові» в партнерстві з польським фестивалем «Музика у старому Кракові» (15-31 серпня 2023 року можна побачити на сайті Львівської філармонії.