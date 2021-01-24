Із понеділка, 25 січня, на Львівщині очікується значне похолодання місцями до -10°C, пориви вітру. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети. Про це повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру.

25 січня у Львові та області буде туман видимістю 200 – 500 м; вранці та вдень значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети. Температура повітря у Львові коливатиметься від 1°C морозу до 1°C тепла.

У вівторок, 26 січня, буде хмарно з проясненнями, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7°C морозу, вдень до 5°C морозу.

У середу, 27 січня, на Львівщині очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 3 – 8°C морозу, вдень до 5 °C морозу. 28 січня температура повітря вночі 5 – 10 °C морозу, вдень до 5 °C морозу. 29 січня температура повітря вночі 3 – 8°C морозу, вдень від 4°C морозу до 1°C тепла.