На території Львівської області та міста Львова 7-9 січня прогнозують ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Львівська мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо), або ж ліхтариками.