Цьогоріч на відкриття різдвяного дідуха Львова завітав і мер окупованого Скадовська Олександр Яковлєв

Напередодні Різдва, у п’ятницю, 6 січня, у Львові відбулось урочисте вставлення різдвяного Дідуха. Ця традиція живе у Львові упродовж багатьох років, але вперше її порушила повітряна тривога.

Дійство почали одразу після завершення повітряної тривоги, яка почалась о 12:47 і тривала до 14:38. Поки тривала тривога, міський голова Львова Андрій Садовий разом із дітьми колядували в укритті, інформує прес-служба Львівської міськради.

Після відбою тривоги міський голова Львова Андрій Садовий разом з дітьми, депутатами, військовими, почесними громадянами міста та переселенцями під супровід коляди вирушили із площі Ринок на площу Яворського, де й було встановлено головного дідуха міста.

Фото Романа Балука

Цьогоріч на відкриття різдвяного дідуха Львова завітав і мер окупованого Скадовська Олександр Яковлєв. Андрій Садовий подарував йому дідух як символ передачі традицій нашого міста. Довжина цього дідуха – 1 метр.

«Дуже часто в нас кажуть: «Дідух до хати – вся нечисть з хати». Кожен собі уявляв нечисть по-своєму. Зараз ми всі знаємо, як виглядає нечисть. Вона навіть сьогодні хотіла нам завадити, і довелося дві години просидіти в укритті, але наші традиції перемагають, як би ворог не старався. Ми завжди встаємо, йдемо вперед і перемагаємо. Можливо, цього року немає такої радості, як завжди на свята, але я вірю, що кожен з нас має це світло, любов всередині себе. Зараз я в руках тримаю зменшену копію нашого міського дідуха і хочу його подарувати меру Скадовська. Скадовськ зараз знаходиться в окупації, але ми віримо, що дуже швидко наші війська його повернуть. І вже наступного року ви нам зі Скадовська передасте свого скадовського дідуха», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, головний дідух міста традиційно до свят готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Його висота – майже 4 метри. Він складається з декількох десятків маленьких дідухів.

«Цей красивий велетень-дідух наче переносить нас в часи, коли найстарший член родини вносив до хати обжинковий сніп і розповідав дітям історії. Дідух є запорукою передання родинних традицій, символом достатку і надії, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Це дуже гарне нагадування у різдвяний час, щоб подякувати Богові і попросити підтримки, сили і перемоги», – наголосив о. Михайло Білецький, настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ.

Біля головного дідуха міста лунали колядки від хору «Гомін», хору «Жайвір» і колективу «Намисто».