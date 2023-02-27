Ввечері 27 лютого на трасі Київ-Чоп біля села П'ятничани вантажівка з’їхала з дороги

28 лютого у Львові та області прогнозують сильну ожеледицю. Учасників дорожного руху закликають бути уважними та обережними за кермом.

Як повідомив Львівський гідрометцентр, 28 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень 0 – 5° тепла. Через перепад температури на дорогах очікується ожеледиця.

У патрульній поліції Львова застерегли, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тому водіїв просять стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватись дистанції і правил дорожнього руху.

Учасники спільноти Варта-1 вже звечора 27 лютого повідомляють про дрібні ДТП, на вулицях працюють комунальники.