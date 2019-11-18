На площі Кропивницького у Львові трамвай збив нетверезого пішохода

ДТП сталася на пл. Кропивницького у Львові

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Львові на пл. Кропивницького (неподалік від Привокзального ринку). Внаслідок наїзду трамвая маршруту №1 травми отримав мешканець Полтавської області, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«Близько 6:20 трамвай №1 здійснив наїзд на жителя Полтавської області, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Потерпілого із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у ЛШМД», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У повідомленні також зазначено, що подія сталася 17 листопада. Проте у прес-службі ЛКП «Львівелектротранс» ZAXID.NET уточнили, що ДТП сталася у понеділок, 18 листопада, близько 6:10 на перехресті вул. Городоцька – пл. Кропивницького.

«За попередньою інформацією, з пояснення водія трамвая, чоловік раптово вийшов на дорогу у невстановленому місці. Його госпіталізували у лікарню», – повідомив ZAXID.NET речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, за попередньою інформацією від медиків, унаслідок наїзду трамвая пішохід отримав перелом ноги та забій голови. Також він зазначив, що обставини подій встановлюють.