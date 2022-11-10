Вранці четверга, 10 листопада, кілька шкіл у Львові отримали повідомлення про замінування. З навчальних закладів евакуйовують учнів та працівників, цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції.

Наразі працівники ДСНС та вибухотехніки перевіряють школи, яким на електронні скриньки прийшли анонімні повідомлення про замінування. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, повідомлення анонім надіслав близько 10:00. Проте кількості навчальних закладів, які замінували, у поліції не розголошують.

Додамо, що це вже третій випадок за тиждень. Раніше аноніми окрім замінування шкіл, повідомляли про вибухівку у дитячих садках та районних судах. До слова, після перевірки усіх приміщень вибухівку ніде не знайшли.