Невідомий повідомив про замінування шкіл у Львові, з навчальних закладів проводиться евакуація.

Як уточнила ZAXID.NET речниця обласної поліції Світлана Добровольська, повідомлення про замінування шкіл надійшло близько 11:00. Зараз поліцейські, вибухотехніки та інші служби перевіряють цю інформацію.

У школах проводиться евакуація дітей та працівників.