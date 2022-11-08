Анонім повідомив про замінування львівських шкіл
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Невідомий повідомив про замінування шкіл у Львові, з навчальних закладів проводиться евакуація.
Як уточнила ZAXID.NET речниця обласної поліції Світлана Добровольська, повідомлення про замінування шкіл надійшло близько 11:00. Зараз поліцейські, вибухотехніки та інші служби перевіряють цю інформацію.
У школах проводиться евакуація дітей та працівників.
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