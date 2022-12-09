У Львові, Ужгороді та Києві проходить бієнале цифрового та медіамистецтва. Подія відбудеться уже вдруге, глядачі зможуть побачити і цифрові роботи українських та міжнародних митців, що були представлені на першій бієнале, і нові твори.

Виставки супроводжуватимуться професійною панеллю обговорень, в який беруть участь митці та куратори з України, Іспанії, Німеччини, Франції, Польщі, Словенії та Чехії.

Минулого року на першій Ubiennale було представлено понад 50 робіт художників з 15 країн, серед яких VR, AR, відеоарт, кінетичні, та NFT експонати. Частину з яких можна буде знов побачити 7-11 грудня у Львові (артцентр «Дзиґа»), 14-18 грудня в Ужгороді (Ужгородський національний університет), 21-25 грудня в Києві (музей історії Києва). Вхід на виставки безкоштовний.

На виставках презентовані як експонати бієнале минулого року, так і нові роботи українських митців, що присвячені війні.

«Ми спостерігаємо цю війну у реальному часі, що є безпрецедентним, адже ніколи за часи історії людства війну не можна було побачити онлайн. Українське мистецтво як відбиток часу, в якому ми живемо, активно реагує на події, концентрується на темі війни та залученні уваги до України. Ми хочемо бачити також і відповіді на усвідомлення того, що вже відбулось, візії наслідків цієї війни, майбутнього нашої держави та нагадування, за що ми боремося, щоб з представлених робіт сформувати програму другої Ubiennale, що обов’язково відбудеться 2023 року», – каже Валерій Коршунов, куратор Українського бієнале цифрового та медіа мистецтва.

Фінансування проекту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.

Фото надані організаторами фестивалю.