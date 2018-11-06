У Львові триває виставка Павла Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього»

Відвідати виставку можна з 12:00 до 18:30 щодня, окрім понеділків, до 20 січня 2019 року

З 23 жовтня до 20 січня 2019 року у Львові у Пороховій вежі, що у Львові на Підвальній, 4 (2 поверх), триватиме львівська репрезентація київської виставки «Metropolis. Минулі утопії майбутнього». Ця виставка стала першим проектом, який презентували у новоствореному Центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Нагадаємо, Центр відкрили у Львові 23 жовтня.

Основною темою виставки є погляди візіонерів минулого на майбутнє у сфері архітектури, винаходів, кіно, ілюстрації та фантазій. Організаторами цього проекту є Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України та арт-центр «Я Галерея», засновником і куратором якого є колекціонер, дизайнер та музикант Павло Гудімов.

Виставку «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» вже презентували раніше у Києві як спецпроект на цьогорічному «Книжковому арсеналі». Столична виставка зібрала багато зацікавлених, тому ідеї проекту організатори вирішили представити і львівському глядачеві. Щоправда, у Пороховій вежі виставку презентували у більш розширеному форматі. Зокрема львівська виставка «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» доповнена проектом перебудови міста Лева та проектом будівництва «Корони міста» із «Залом урочистостей» на Цитаделі в окупаційний період.

Головні герої проекту – радянських живописець та архітектор Яків Черніхов і видатний італійський архітектор Джованні Баттіста Піранезі. Окремим розділом виставки є проекти, присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва загалом. У числі експозиції утопічні проекти реконструкції Києва, що належать українським архітекторам «сталінського» періоду: Олександру Власову, Олексію Тацію, Дмитру Чечуліну, Володимиру Заболотному, Семену Фрідліну. Проект реалізується за грантової підтримки Українського культурного фонду.

Відвідати виставку можна з 12:00 до 18:30 щодня, окрім понеділків, до 20 січня 2019 року.

Додамо, що будівля порохової вежі перебуває у власності обласної ради, і наразі передана на безстрокову та безоплатну оренду львівській Спілці архітекторів. У 50-х рр. минулого століття Спілка за власний кошт відреставрувала будівлю. З 1956-го року Порохова вежа стала Будинком архітекторів.