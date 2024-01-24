Експозиція містить роботи загиблого Святослава за різні періоди його життя

У Львові проходить виставка фоторобіт загиблого на фронті волинянина Святослава «Луки» Лукащука, який служив у 125 окремій бригаді ТрО. Виставку «Свят. Шлях. Лука. Війна» організували батьки та друзі військовослужбовця.

На виставці представлені світлини, які Святослав Лукащук робив ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, а також під час військової служби. До вторгнення Росії Святослав Лукащук працював ювеліром та захоплювався фотографією. Службовець навчався у Львівському національному університеті на геологічному факультеті.

До служби у львівській 125 ОБр ТрО Святослав Лукащук долучився до повномасштабного вторгнення. Згодом, у 2022 році військовослужбовець брав участь у боях на Бахмутському напрямку, зокрема під Соледаром.

Святослав Лукащук загинув у травні 2023 року. Йому було 26 років. Похорон воїна відбувся у волинських Ківерцях, звідки військовослужбовець родом.

«Ціль виставки – розповісти про Свята, показати його роботи і його самого через виставку, нагадати, що військові, які нас захищають – не якісь міфічні титани, а звичайні люди, які любили Pepsi, “Опілля”, чипси з крабом і своє оточення», – розповіла ZAXID.NET організаторка виставки Анна Чижевська.

За її словами, Святослав хотів зробити власну виставку та показати свої роботи людям – це була його невелика мрія. Тож після його загибелі друзі та рідні Святослава вирішили цю мрію здійснити. Простір арт-галереї оздобили фотографіями військовослужбовця з різних періодів їхнього життя. На виставці також лунає музика вінілових платівок Святослава.

Відкриття виставки відбулося у понеділок, 22 січня в арт-галереї 31_ArtSpace, розташованої за адресою вул. Софії Яблонської, 31. Експозиція триватиме до суботи, 27 січня, включно. Арт-центр працює з 14:00 до 20:00. Вартість входу – донат на потреби 125 ОБр ТрО, де продовжують служити друзі Святослава Лукащука. На виручені кошти організатори події планують придбати Ecoflow.

Афіша виставки у пам'ять Святослава Лукащука

Усі світлини полеглого воїна можна придбати за донат. Деталі про виставку можна дізнатися тут.