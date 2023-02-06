Вчора ввечері, 5 лютого, у Львові троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

Перший випадок трапився у квартирі на вул. Грековій, що в Шевченківському районі. Там отруїлись чадним газом двоє дітей, віком 12 та 14 років. Їх доправили в лікарню святого Миколая. Медики обстежили підлітків та провели їм гіпербаричну оксигенацію. Від подальшої госпіталізації пацієнти відмовились.

Також у неділю, 5 лютого, у квартирі на вул. Технічній, 8, що в Галицькому районі, отруївся чадним газом 27-річний чоловік. Постраждалого доправили в обласну клінічну лікарню.

Обставини подій наразі з’ясовують. Загалом від початку року у Львові зафіксували дев'ять випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 19 людей, з них п'ятеро дітей.

«Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення – через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин, тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда», – нагадують у Львівській міській раді.

Під час усіх нещасних випадках, пов'язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), потрібно телефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить інших і вони прибудуть на місце події.