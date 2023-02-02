Фахівці провели заміри на 30-ти перехрестях міста

Львівське комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» у четвертому кварталі 2022 року (жовтень-грудень) провело заміри якості повітря на 30-ти перехрестях Львова. Результати дослідження оприлюднені в аналітичному огляді про стан довкілля від департаменту екології Львівської обласної військової адміністрації.

На 30-ти перехрестях Львова проводили заміри на вміст в атмосферному повітрі таких забруднювачів, як оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид азоту,сірчастий ангідрид. Найчастіше є перевищення допустимої норми вмісту за двома першими показниками.

Оксид вуглецю – це чадний газ, основним джерелом утворення якого є автомобільний транспорт. Джерелом утворення оксиду азоту також переважно є транспорт та промисловість.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET екологиня КП «Адміністративно-технічне управління» Христина Легедза, показники забруднення на перехрестях Львова, де проводились заміри, практично не відрізняються від минулорічних показників за аналогічний період року.

«Кількість транспорту і, відповідно, заторів, у Львові не змінилась. Через війну менше машин не стало. Навпаки, через період, коли діяло нульове розмитнення, стало дещо більше автівок ввезених з-за кордону. А от викиди від промисловості дещо зменшились, тому що не всі підприємства працюють в тому ж обсязі, що до війни», – каже екологиня.

Вона додає, що на якість повітря у Львові також впливає використання бензинових генераторів, що продукують чадний газ – основний забруднювач, але вони встановлені ближче до будинків, а не транспортних розв’язок, тож ці показники комунальним підприємством не заміряються. Також на загальну картину впливає те, що заміри проводяться раз на квартал, а не постійно.

Найбільш забрудненими перехрестями у Львові є:

перехрестя вул. Мазепи – вул. Миколайчука біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №7 на вул. Миколайчука;

перехрестя пр. Червоної Калини – вул. Хуторівка біля пішохідного переходу, зі сторони Верхнього Шувару;

перехрестя вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького навпроти автовокзалу на вул. Б. Хмельницького, 225;

перехрестя вул. Стрийська – вул. Ш. Руставелі – вул. І. Франка – вул. Зарицьких біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №79 на вул. І. Франка;

перехрестя вул. Городоцька – вул. Збиральна навпроти автостанції на вул. Городоцькій №359;

перехрестя вул. Липинського – пр. Чорновола біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №59 на пр. Чорновола;

перехрестя вул. Кульпарківська – вул. Городоцька біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №187 на вул. Городоцькій;

перехрестя вул. Шевченка – вул. Ковча навпроти будинку №152 на вул. Шевченка;

перехрестя вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №1а на вул. Широкій;

перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська біля пішохідного переходу навпроти будинку №141 на вул. Б. Хмельницького;

перехрестя вул. Личаківська – вул. Пасічна біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №3 на вул. Пасічній;

перехрестя вул. Чорновола – вул. Під Дубом біля пішохідного переходу, зі сторони будинку №59 на пр. Чорновола;

перехрестя вул.Зелена – вул. Зубрівська навпроти будинку №261 на вул.Зеленій.

Найменш забрудненими у Львові є такі перехрестя: