Через сильний невідомий запах у Мукачеві позапланово перевірять якість повітря. Відповідне рішення комісія з техногенно-екологічної безпеки прийняла після скарг мешканців на сморід. Разом із тим мукачівські комунальники заявили, що наразі ніяких порушень у роботі очисних споруд у місті зафіксовано не було.

Як у четвер, 26 січня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, спеціалісти відберуть проби повітря для проведення позачергової перевірки. Про результати досліджень у мерії додатково проінформують. Рішення про перевірку повітря прийняли на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС. Йдеться про все місто та прилеглі до Мукачева села.

«У зв’язку з поширенням невідомого запаху територією міста Мукачева та громади, спеціалісти Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірять якість повітря», – зазначається у повідомленні.

За інформацією «Мукачівводоканалу», порушень роботи очисних споруд на території міста наразі зафіксовано не було. Результати дослідження проб повітря в Мукачеві оприлюднять незабаром.