Костопільський фанерний завод оштрафували на 1 млн грн за забруднення повітря. Штраф підприємству виписали ще на початку 2021 року, але добровільно його виплатити не захотіли. Тож Держекоінспеція звернулась до суду. Апеляційний суд задовольнив скаргу і постановив стягнути з фірми штраф.

Про рішення Північно-Господарського апеляційного суду повідомила прес-служба Держекоінспеції Поліського округу. Перевірку «Костопільського фанерного заводу» інспектори проводили ще в листопаді 2020 року.

«Під час перевірки фахівцями інспекції встановлено, що у товариства відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, що є порушенням ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря"», – йдеться у повідомленні.

За це підприємство повинне було сплатити 1 млн грн штрафу, втім, добровільно відшкодовувати його відмовились. Відтак Держекоінспекція звернулась до суду. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, але Північно-західний апеляційний господарський суд скаргу задовольнив.

Відтак фанерний завод повинен сплатити 1 млн грн штрафу. В разі невиконання рішення суду матеріали передадуть до виконавчої служби, і з підприємства цю суму стягнуть примусово. Щоправда, у фірми є ще можливість звернутись до касаційного суду і оскаржити постанову.