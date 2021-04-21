Станції моніторингу замірюють в різних районах Львова рівень забрудення, вологість і температуру повітря

У Львові презентували інтерактивну карту вимірювання якості повітря. Її напрацювали представники компанії ЛУН. Сьогодні, 21 квітня, її випробували у Львівській міськраді.

У місті та передмістях встановили спеціальні станції, дані з них надходять на сервер і на карту. Вони роблять заміри щосекунди і показують дані у реальному часі. Станції ЛУН Місто Air вимірюють дуже дрібні частинки, які утворюються внаслідок роботи автотранспорту, промисловості, пожеж, а також вологість та температуру. Дані якості повітря конвертуються за шкалою AQIAQI – індекс якості повітря. Чим більше значення AQI, тим вищий рівень забруднення повітря і негативніший вплив на здоров'я.

Зараз у місті встановлено 15 станцій, які моніторять стан якості повітря та відображають дані на інтерактивній карті. Більшість станцій розмістили у себе волонтери, а також три станції розміщені у Львівській міськраді, Lviv Open Lab (просп. Червоної Калини, 58), муніципальному стаптап-інкубаторі Startup Depot (вул. Весняна, 4).

«Наше завдання – дійти до 100 таких точок. Це громадська ініціатива, але поза тим, ми маємо професійні станції, навіть міську лабораторію, яка виїжджає і вимірює якість повітря. Всі підприємства, які працюють, повинні бути обладнані відповідними датчиками, щоб кожен мешканець нашого міста міг це побачити. З іншого боку, будівельні компанії, які планують своє будівництво, тепер будуть вимушені мати такі датчики, і мешканці також будуть бачити наскільки якісне повітря у районі, де вони захочуть купити помешкання», — цитує міського голову Львова Андрія Садового прес-служба ЛМР.

Станції вартістю до 50 доларів мають сенсор, що працює на основі розсіювання лазерного випромінювання. Їх розробили вчені факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУ імені Шевченка. Такі ж мережі моніторингу чистоти повітря ЛУН Місто Air працюють у Києві та області, Херсоні, Умані.

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