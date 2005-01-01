У Львові у ДТП постраждали двоє пішоходів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:222370

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Увечері у п’ятницю, 30 березня, у Львова трапилось дві ДТП, у яких постраждали двоє пішоходів. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 30 березня надійшла інформація про те, що о 20:43 на проспекті В’ячеслава Чорновола сталася ДТП, внаслідок якої травмовано людину. Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen Passat на іноземній реєстрації, 34-річний львів’янин, вчинив наїзд на 33-річного місцевого мешканця. Чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений у лікарню з травмою ноги.

Ще одна ДТП сталася у Львові о 21:05 на вулиці Городоцькій. Попередньо встановлено, що 33-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Ford Escort, скоїв наїзд на 57-річного жителя Волинської області, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Потерпілий госпіталізований. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму,струс головного мозку, закритий вивих плечової кістки та січену рану повіки ока.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини обох автопригод. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

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