На Сихові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждали семеро пасажирів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:437460

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На Сихові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждали семеро пасажирів
фото поліції
Тролейбус №24 в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири

У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Поліцейські встановили, що тролейбус в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири. Наразі поліція встановлює кількість постраждалих. У момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, а у тролейбусі приблизно 25 людей.

Як інформує «Гаряча лінія Львова», наразі є інформація про 7 постраждалих. Шестеро людей зараз перебувають у 8-й лікарні, а один пасажир віком 17 років у лікарні на Орлика. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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