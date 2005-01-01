На Сихові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждали семеро пасажирів

Тролейбус №24 в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири

У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Поліцейські встановили, що тролейбус в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири. Наразі поліція встановлює кількість постраждалих. У момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, а у тролейбусі приблизно 25 людей.

Як інформує «Гаряча лінія Львова», наразі є інформація про 7 постраждалих. Шестеро людей зараз перебувають у 8-й лікарні, а один пасажир віком 17 років у лікарні на Орлика. Обставини події встановлюють правоохоронці.