Поліцейські затримали у Львові дуже п'яного водія приміської маршрутки

У неділю, 25 березня, патрульні зупинили водія приміської маршрутки у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, про нетверезого водія поліцію повідомив водій, що побачив як маршрутка №116 їде вул. Стрийською та створює перешкоди іншим авто.

Подія трапилась приблизно о 19:00. Коли патрульні зупинили маршрутку марки БАЗ, що курсує за маршрутом АС-5 – Пустомити, то у салоні не було пасажирів. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку на алкотестері в присутності свідків. Результат перевірки склав 2,49 проміле алкоголю - це не менше пляшки горілки.

На водія склали протокол за керування в нетверезому стані. Інспектори дочекалися аби представник підприємства-перевізника приїхав за автобусом. Додамо, що цей маршрут обслуговує ПП «Гал-Всесвіт».