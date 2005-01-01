Поліцейські затримали у Львові дуже п'яного водія приміської маршрутки

Результат перевірки на алкотестері становив 2,49 проміле

СуспільствоСофія Лазуркевич, 26 березня, 11:05 25042

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У неділю, 25 березня, патрульні зупинили водія приміської маршрутки у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, про нетверезого водія поліцію повідомив водій, що побачив як маршрутка №116 їде вул. Стрийською та створює перешкоди іншим авто.

Подія трапилась приблизно о 19:00. Коли патрульні зупинили маршрутку марки БАЗ, що курсує за маршрутом АС-5 – Пустомити, то у салоні не було пасажирів. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку на алкотестері в присутності свідків. Результат перевірки склав 2,49 проміле алкоголю - це не менше пляшки горілки.

На водія склали протокол за керування в нетверезому стані. Інспектори дочекалися аби представник підприємства-перевізника приїхав за автобусом. Додамо, що цей маршрут обслуговує ПП «Гал-Всесвіт».

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