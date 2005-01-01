Львівська поліція зафіксувала з початку року майже 30 ДТП з вини водіїв маршруток

Найчастіше водії маршруток порушують правила проїзду перехресть та сигнал світлофора

Протягом 2018 року патрульна поліція Львівської області виявила і зафіксувала 78 випадків порушення правил дорожнього руху водіями громадського транспорту. У 27 випадках ці порушення призвели до ДТП. Найчастіше, за інформацією прес-служби патрульної поліції, водії маршруток порушують правила проїзду перехресть та ігнорують заборонений сигнал світлофора.

У поліції розповіли, що, аби не затримувати графіки курсування громадського транспорту та не створювати незручності пасажирам, які їдуть ним, патрульні запровадили алгоритм розгляду таких справ на кінцевій зупинці. Там інспектори перевіряють документи водія та оформляють документи про вчинене адміністративне правопорушення.

«Управління патрульної поліції закликає мешканців Львова з розумінням ставитися до таких ситуацій та пам’ятати, що насамперед важлива безпека. Також нагадуємо водіям маршрутних транспортних засобів дотримуватися ПДР, адже ви несете подвійну відповідальність і у ваших руках десятки людських життів», ‒ зазначили у патрульній поліції.