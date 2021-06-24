У Львові урочисто освятили Проспект Івана Павла ІІ
Таку назву тепер має відрізок дороги від вул. Стрийської до проспекту Червоної Калини
У четвер, 24 червня, біля корпусу філософсько-богословського факультету УКУ урочисто освятили табличку із написом «Проспект Святого Івана Павла ІІ». Так тепер називається частина вулиці Хуторівка — від Стрийської до проспекту Червоної Калини.
«Ми думали, що постать Понтифіка, який умів долати кордони, поєднував людей та шукав щось спільне між представниками різних релігій, є для нас великим викликом. Тому вона буде об'єднувати всіх, хто в нас навчається чи просто сюди приходить», – розповів декан філософсько-богословського факультету УКУ Юрій Щурко.
З ініціативою перейменувати частину шляху ще навесні до міста звернулось духовенство — ректорат Католицького університету. Адже 20 років тому наше місто відвідав Понтифік.
«Я переконаний, що Помаранчева революція й Революція Гідності набрали відваги від тих же джерел, коли мільйон українців зібралися разом і зрозуміли, що покликані бути гідними. Львів у Східній Галичині був для Папи місцем важливим. Тим більше, що його висвячував колишній єпископ Львова, який був у вигнанні в Польщі», – каже президент католицького університету, митрополит Борис Гудзяк.
«Пригадую візит Понтифіка і спостерігаю, наскільки змінюється життя впродовж цих років у Львові. Як тільки депутати узгодили перейменування Хуторівки, відбулась дивна річ: ми продали колонію на Хуторівці. Цих 10 га землі за 375 млн грн придбали айтішники компанії Soft Serve. Там буде містечко з робочими місцями, школою та дитячим садком. І такі речі ще краще змінять район», – зазначив міський голова Андрій Садовий.
Зазначимо, учора духовенство освятило також територію УКУ біля Стрийського парку, вона отримала назву Площі Святої Софії Премудрості Божої.