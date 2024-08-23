У п’ятницю, 23 серпня, у День державного прапора України у Львові урочисто підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці області, що біля Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Також відбулося закладання капсули часу. У ній – фотографії та побажання від людей, які творять сучасну історію нашої країни. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Відкрити капсулу планують у 50-ту річницю відновлення Незалежності України.

Фото із Telegram-каналу Максима Козицького