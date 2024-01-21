У Львові розгорнули прапор із найбільшою кількістю підписів

У центрі Львова у неділю, 21 січня, розгорнули синьо-жовтий прапор із 1448 підписами школярів, військових, митців, волонтерів та освітян. Подію присвятили Дню Соборності України. Зокрема, свій підпис поставив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Авторами ідеї рекорду стали телекомпанія «Кадрики» та волонтерка Стефанія Хом'як. У Львівській військовій адміністрації розповіли, що розгортання прапора із підписами стало національним рекордом.

Держприкордонслужба Західного кордону зазначає, що прапор з підписами у супроводі військових, капеланів та волонтерів побував у різних частинах фронту.

«Прапор був в окопах, на блокпостах, їздив у медичному евакуаційному автомобілі, загалом відвідав 30 бригад ЗСУ і понад 20 міст України. На синьому полотнищі залишилися згадки від дітей, волонтерів, діячів культури й благодійників. На жовтій смузі залишили свої підписи військові, які наразі боронять країну від агресора», – йдеться у повідомленні прес-служби прикордонників.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Прапор зберігатимуть у Воєнно-історичному музеї Будинку офіцерів у Львові