Наразі це найбільший український стяг, розгорнутий на Говерлі і піднятий повітряним змієм

На Говерлі мешканці Хмельниччини розгорнули прапор України площею 453 м2 і встановили новий національний рекорд. Наразі це найбільший український стяг, піднятий на найвищій точці України за допомогою повітряного змія.

Як повідомила прес-служба Хмельницької облради, похід на Говерлу з нагоди Дня Незалежності організував колектив Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

«Після кількагодинного штурму гірської вершини учасники хмельницької команди підняли на Говерлі за допомогою повітряного змія велетенський державний стяг України, встановивши таким чином національний рекорд України», – йдеться у повідомленні.

Одна з учасниць походу, учасниця Малої академії наук Інна Наумчук, опублікувала в Facebook відео, на якому добре видно, який вигляд мав розгорнутий стяг.

За словами директора обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михайла Маринюка, площа синьо-жовтого полотнища становить 453 м².

У коментарі «Суспільному» він зазначив, що прапор для встановлення рекорду шили переселенці з Бердянська, які наразі проживають у Черкасах. А гроші на тканину та повітряного змія дав військовий Євген Луцик, який нещодавно приїхав з фронту у відпустку й долучився до сходження на Говерлу та встановлення рекорду України.

Представники Національного реєстру рекордів України зареєстрували нове національне досягнення: «Найбільша площа прапора, піднята на Говерлі повітряним змієм».