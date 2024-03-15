Суд призначив ґвалтівникам 11 та 15 років тюрми

Двом чоловікам із Запоріжжя винесли вирок за ґвалтування та розбещення двох дітей, а також за виготовлення та зберігання дитячого порно. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, ґвалтівникам призначили 11 та 15 років тюрми.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури за 15 березня, прокурори у суді довели, що чоловіки віком 45 та 48 років розбещували та ґвалтували малолітню дівчинку, знімаючи це все на відео. Потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.

45-річний засуджений також вчинив розпусні дії та ґвалтував іншу 9-річну дівчинку за згодою її матері, з якою також вступав у статевий акт на очах у дитини. Все це він знімав на відео, які потім зберігав на комп’ютері.

Через свій вік та безпорадний стан потерпілі не могли чинити опір ґвалтівникам. Чоловік незаконно отримав доступ до сайту з дитячою порнографією, звідки завантажував відео та зберігав їх на ноутбуці.

У прокуратурі Львівщини ZAXID.NET уточнили, що чоловіки ґвалтували двох малолітніх дівчаток. Випадки трапились не у Львові, але один з чоловіків через повномасштабне вторгнення переїхав на Львівщину, де й виявили вчинення кримінальних правопорушень.

Галицький районний суд Львова визнав винними мешканців Запоріжжя у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України, в редакції статей, які були чинними до 2019 року). Одного з них також засуджено за одержання доступу до дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Відомості про обвинувачених внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Кримінальне провадження відносно матері закрито у зв’язку із її смертю.