На Закарпатті лікар вчиняв сексуальну наругу над непритомними пацієнтами
Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження
На Закарпатті лікар Іршавської лікарні вчиняв сексуальну наругу над непритомними пацієнтами. Медик, поки люди були без свідомості, робив з ними непристойні сексуальні дії. Весь процес він фотографував на свій телефон. Викрили зловмисника випадково, коли його колега зайшов до нього в кабінет і побачив сексуальне насилля.
За даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про лікаря Юрія Ковача. У поліції Закарпаття розповіли ZAXID.NET, що медику вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Наразі встановили 10 потерпілих чоловіків. В Іршавській лікарні ZAXID.NET зазначили, що про такі випадки навіть не підозрювали, адже їх колега 30 років пропрацював в закладі на посаді лікаря-ендоскопіста.
Про те, що в Іршаві викрили лікаря, який сексуально знущався зі своїх пацієнтів, написав 7 березня у Facebook журналіст та адвокат Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен. За його словами, під час діагностичних процедур зловмисник застосовував медичні препарати, які позбавляли свідомості та придушували самоконтроль пацієнтів, а потім вчиняв над ними сексуальні наруги.
«Медик знімав свою поведінку з пацієнтом на камеру телефону. Всі ці фото лікар зберігав у своєму телефоні та ставив фото оголених чоловіків на аватарку їх контактів, і коли йому дзвонили пацієнти, висвічувались фото з непристойною поведінкою лікаря з непритомною людиною», – повідомив журналіст Роман Келемен.
Зі слів журналіста, тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги. Викрили його випадково: один з його колег застав зловмисника, коли той робив непристойні речі з пацієнтом, а потім і сам постраждалий звернувся до вполіції про вчинення над ним акту сексуального насилля.
В поліції Закарпаття ZAXID.NET розповіли, що дійсно розслідують таку справу. Понад місяць тому до них із заявою прийшов чоловік, пацієнт цього лікаря, і розповів про те, що з ним сталося. Наразі вже є 10 потерпілих чоловіків від дій цього медика.
«Медику вже повідомлено про підозру за ч. 1 і 2 ст. 153 Кримінального кодексу України, це сексуальне насильство, вчинене повторно. Слідчі зібрали достатньо доказів, дійсно вилучені фотографії, які свідчать про злочин. Триває розслідування», – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.
Директор Іршавської районної лікарні Сергій Караслай в коментарі ZAXID.NET зазначив, що весь персонал був шокований, коли дізнався про ці факти. «Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років. Він є лікарем-ендоскопістом. Під наркозом, знеболювальним перевіряє ендоскопом шлунок пацієнтам. Він ніколи не виявляв такі схильності, був тихим і спокійним», – сказав керівник медичної установи.
Згідно з даними правоохоронців, лікарю вже обрали запобіжний захід. Суд постановив йому нічний домашній арешт. Якщо провинну медика доведуть, то йому загрожує до 7 років позбавлення волі.