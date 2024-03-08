На Закарпатті лікар Іршавської лікарні вчиняв сексуальну наругу над непритомними пацієнтами. Медик, поки люди були без свідомості, робив з ними непристойні сексуальні дії. Весь процес він фотографував на свій телефон. Викрили зловмисника випадково, коли його колега зайшов до нього в кабінет і побачив сексуальне насилля.

За даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про лікаря Юрія Ковача. У поліції Закарпаття розповіли ZAXID.NET, що медику вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Наразі встановили 10 потерпілих чоловіків. В Іршавській лікарні ZAXID.NET зазначили, що про такі випадки навіть не підозрювали, адже їх колега 30 років пропрацював в закладі на посаді лікаря-ендоскопіста.

Про те, що в Іршаві викрили лікаря, який сексуально знущався зі своїх пацієнтів, написав 7 березня у Facebook журналіст та адвокат Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен. За його словами, під час діагностичних процедур зловмисник застосовував медичні препарати, які позбавляли свідомості та придушували самоконтроль пацієнтів, а потім вчиняв над ними сексуальні наруги.

«Медик знімав свою поведінку з пацієнтом на камеру телефону. Всі ці фото лікар зберігав у своєму телефоні та ставив фото оголених чоловіків на аватарку їх контактів, і коли йому дзвонили пацієнти, висвічувались фото з непристойною поведінкою лікаря з непритомною людиною», – повідомив журналіст Роман Келемен.

Зі слів журналіста, тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги. Викрили його випадково: один з його колег застав зловмисника, коли той робив непристойні речі з пацієнтом, а потім і сам постраждалий звернувся до вполіції про вчинення над ним акту сексуального насилля.

В поліції Закарпаття ZAXID.NET розповіли, що дійсно розслідують таку справу. Понад місяць тому до них із заявою прийшов чоловік, пацієнт цього лікаря, і розповів про те, що з ним сталося. Наразі вже є 10 потерпілих чоловіків від дій цього медика.

«Медику вже повідомлено про підозру за ч. 1 і 2 ст. 153 Кримінального кодексу України, це сексуальне насильство, вчинене повторно. Слідчі зібрали достатньо доказів, дійсно вилучені фотографії, які свідчать про злочин. Триває розслідування», – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Директор Іршавської районної лікарні Сергій Караслай в коментарі ZAXID.NET зазначив, що весь персонал був шокований, коли дізнався про ці факти. «Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років. Він є лікарем-ендоскопістом. Під наркозом, знеболювальним перевіряє ендоскопом шлунок пацієнтам. Він ніколи не виявляв такі схильності, був тихим і спокійним», – сказав керівник медичної установи.

Згідно з даними правоохоронців, лікарю вже обрали запобіжний захід. Суд постановив йому нічний домашній арешт. Якщо провинну медика доведуть, то йому загрожує до 7 років позбавлення волі.