Студентка заявила, що прокурор без дозволу торкався різних частин її тіла

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) наклала дисциплінарне стягнення на прокурора Тячівської окружної прокуратури Юрія Варгу. За пиятику на роботі та домагання до практикантки прокурору заборонено переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду строком на один рік.

Як йдеться у рішенні КДКП, прийнятого 14 лютого, у травні 2023 року Юрій Варга у робочий час був у ресторані, а після повернення на роботу домагався студентки-практикантки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Остання заявила, що прокурор без дозволу торкався різних частин її тіла. Колеги Юрія Варги підтвердили, що він прийшов на роботу із явними ознаками алкогольного сп’яніння і відмовився у присутності свідків та лікаря нарколога пройти медичний огляд.

Прокурор визнав, що відвідував ресторан в обідню перерву, проте не вживав алкогольних напоїв. Також він підтвердив, що у той день проходив повз практикантку, яка у канцелярії складала наглядові провадження у верхній секції шафи.

«[Юрій Варга] уточнив, що у вузькому проході канцелярії можливо й випадково доторкнувся в області спини чи тазу практикантки прокуратури, яка стояла на нестійкому кріслі і могла падати і він міг підтримувати її, однак ніякого сексуального чи іншого підтексту не мав, такого насильства не застосовував і наміру такого не мав. Наголосив про напружені стосунки, що склалися у нього із керівником окружної прокуратури», – зазначено у рішенні КДКП.

Вивчивши всі матеріали справи, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів на чолі з Андрієм Гнатівим вирішила притягнути прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області Юрія Варгу до дисциплінарної відповідальності у виді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.